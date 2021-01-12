Özellikle pandemi süreciyle birlikte ikinci araba fiyatları suni bir yükseliş yaşamış ve bu da araba almak isteyenlerin düşüncelerinden vazgeçmelerine neden olmuştu. Ancak sıfır araç üretiminin başlamasıyla ibre tersine döndü. Araba fiyatlarında yaşanan düşüş ve kış aylarının gelmesiyle galericiler bu durumu otomobil almak için en uygun zaman olarak ifade ediyor. Çünkü yaz aylarında yoğunluk yaşanacağından fiyatların artışa geçeceği öngörülüyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? İşte son gelişmeler...

DÜŞMEYE BAŞLADI

İkinci el otomobil fiyatları, pandemi nedeniyle üretimi duran sıfır araçların da piyasaya girmesiyle düşmeye başladı. Galericiler, araç fiyatlarının yaz aylarında tekrar yükselmesinin beklendiğini, bu nedenle otomobil almak için bu zamanın en uygun dönem olduğunu söyledi.