Yapmayan pişman olur! 7 Ocak'ta başladı! 750 bin kişi şimdiden... İzinler teker teker iptal ediliyor

7 Ocak'ta başladı! 750 bin kişi şimdiden... İzinler teker teker iptal ediliyor. 14 milyona yakın izin verisi değişti. Vatandaş telefonuna, e-postasına gönderilen yüzlerce bildirimden bıkarken, İleti Yönetim Sistemi web, e-Devlet ve mobil uygulama üzerinden 7 Ocak'tan itibaren kullanıma açıldı. İstenmeyen iletilerden kurtulmak isteyen kişiler, kendisine mesaj gönderme izni verdiği hizmet sağlayıcı sayısını görünce hayrete düşerken, izinlerin büyük bölümünü iptal etmeyi tercih etti. TOBB'un kurduğu sistem ile vatandaş oldukça basit ve pratik bir şekilde istemediği şirketlerin iletilerinden kurtulabiliyor. Edinilen bilgiye göre 5 günde 750 bin kişi, vatandaş.iys.org.tr sistemine giriş yaparken, 14 milyona yakın izin verisini değiştirdi. Böylece her bir kişi ortalama 19 izinde değişiklik yapmış oldu.