Yapmayan pişman olur! 7 Ocak'ta başladı! 750 bin kişi şimdiden... İzinler teker teker iptal ediliyor

7 Ocak'ta başladı! 750 bin kişi şimdiden... İzinler teker teker iptal ediliyor. 14 milyona yakın izin verisi değişti. Vatandaş telefonuna, e-postasına gönderilen yüzlerce bildirimden bıkarken, İleti Yönetim Sistemi web, e-Devlet ve mobil uygulama üzerinden 7 Ocak'tan itibaren kullanıma açıldı. İstenmeyen iletilerden kurtulmak isteyen kişiler, kendisine mesaj gönderme izni verdiği hizmet sağlayıcı sayısını görünce hayrete düşerken, izinlerin büyük bölümünü iptal etmeyi tercih etti. TOBB'un kurduğu sistem ile vatandaş oldukça basit ve pratik bir şekilde istemediği şirketlerin iletilerinden kurtulabiliyor. Edinilen bilgiye göre 5 günde 750 bin kişi, vatandaş.iys.org.tr sistemine giriş yaparken, 14 milyona yakın izin verisini değiştirdi. Böylece her bir kişi ortalama 19 izinde değişiklik yapmış oldu.
Aysel Alp'in haberine göre 16 Şubat'tan sonra vatandaşlar, bildirim iptaline rağmen kendilerine reklam göndermeye devam eden şirketleri form doldurarak, yine site üzerinden şikayet edebilecekler.
750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI
TOBB'un kurduğu sistem ile vatandaş oldukça basit ve pratik bir şekilde istemediği şirketlerin iletilerinden kurtulabiliyor. Edinilen bilgiye göre 5 günde 750 bin kişi, vatandaş.iys.org.tr sistemine giriş yaparken, 14 milyona yakın izin verisini değiştirdi. Böylece her bir kişi ortalama 19 izinde değişiklik yapmış oldu.
Yetkililer, İYS'nin tanınmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde bu sayının daha da büyüyeceğine dikkat çektiler. Vatandaş, İYS'ye girdiğinde bazı firmaların listede olmadığını görürken, yetkililer sistemde şimdilik ticari elektronik ileti onay sayısı 150 binin üzerinde olan firmalanın yer aldığını belirtti. Onay sayısı 150 binin altında kalan diğer şirketlerin İYS'ye kaydetmesi gereken son tarih 31 Mayıs 2021 olarak belirlendi. Böylece vatandaşlar, 1 Haziran 2021'den itibaren bu şirketleri de İYS ekranında görebilecekler.
Ticari ileti göndermek isteyen yani telefon yoluyla ya da SMS, e-posta yoluyla pazarlama yapmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, İYS sistemine kayıt yaptırmak zorundalar. Bu kişi ve firmalar, İYS üzerinde onayı olmayan hiçbir vatandaşa sesli, yazılı elektronik ileti gönderemeyecek.
VATANDAŞA MESAJ YOLLANACAK
Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların yüklendiği ve 16/01/2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının kullanılabileceği bilgisini içeren iletiler gönderilmeye başlanacak. Alıcılar, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kaydedilen onayları 16/1/2021 tarihine kadar kontrol edebilecekken, bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler ise onaylı kabul edilecek.
İYS'YE KAYIT EDİLMEYEN ONAYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK
İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya ait olacakken, alınan onayların ise üç gün içerisinde sisteme yüklenmesi zorunlu olacak.
Mevzuat gereğince sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin sisteme yüklenmesi gerekirken, 1 Aralık 2020 öncesinde alınan onayları belgeleyen imzalı formların sisteme yüklenmesine ise gerek olmayacak. Hizmet Sağlayıcılar, bu onayları sisteme "beyan" usulünde de yükleyebilecek.
3 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU
Sesli aramada; tacirler, ticaret unvanına, esnaf, adı ve soyadına yer verebilecek. Hizmet Sağlayıcı, ilaveten firma veya marka ismi gibi bilgilere de yer verebilecek ayrıca ret bildirimlerini 3 gün içinde İYS'ye bildirmekle yükümlü olacak. Alıcı, reddetme hakkını İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanabilecek.
ŞİKAYETLERE 15 GÜNDE YANIT!
Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlayacakken, gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla ise yükümlü olmayacak.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİTEMİ (İYS) NEDİR?
İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemi olarak tanımlanıyor.
Kısaca, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir.