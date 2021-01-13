GÖKBEY, BOEİNG VE AİRBUS İÇİN ÜRETİM

Eriş, tesiste Gökbey helikopterinin tüm kompozit parçalarının, Boeing'in uçaklarının hareketli kontrol yüzeylerinin üretiminin yapılacağını, Airbus'ın tüm yolcu uçaklarında kullanılabilecek bir kanat konsepti üzerinde çalıştığı Geleceğin Kanadı Projesi'nde TUSAŞ'ın üstlendiği tasarım ve üretim faaliyetlerinin de yine bu tesiste gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şirket olarak yerlileştirmeyi çok önemsediklerini, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyetteki tüm yerli tezgahlara tesiste yer verdiklerini dile getiren Eriş, "En güzel örneği otoklavlar. Otoklavları, Sistem Teknik firmasından aldık. Yazılımı ve otomasyon sistemiyle yerli bir ürün. Yerli üreticilerimizin ileriye dönük, uluslararası arenada kendilerini daha iyi gösterebilecekleri gelişmeleri sağlamasına ön ayak olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmayla Sistem Teknik, yurt dışındaki herhangi bir kompozit üreticisine bu tezgahları verebilir." dedi.