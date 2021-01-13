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    • Ekonomi
    • 13.01.2021 14:37
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    • 13.01.2021 14:37
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    ! ? Akıllı bileklik fırsatı…

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve incelenmeye başlandı. Her Perşembe birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan ? Stoklarla sınırlı olan ürünlerden alacaklarını şimdiden belirleyerek yarın erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşların araştırdığı kataloğu 14 Ocak 2021 haberimizde yer alıyor. Özellikle akıllı bileklik kampanyası dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2021! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Akıllı bileklik fırsatı…

    A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2021 yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine, televizyondan mutfak ürünlerine daha pek çok üründe kampanya var. Özellikle Xiaomi akıllı bileklik fırsatını kaçırmak istemeyenler yarın erken saatlerde markete gidecek. A101 marketler koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu…

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 OCAK 2021!

    A101 14 Ocak 2021 kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Toshiba 49″ Android 4K Smart Led Tv yer alıyor.

    Toshiba 49″ Android 4K Smart Led TV'nin fiyatı ise 3.999 TL

    Daha küçük ekranlı bir TV isteyenlere fiyatı ile kaçırılmaması gereken fırsatlar arasına Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv bulunuyor.

    A101 Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv'nin fiyatı ise 2.899 TL

    Reeder P13 Cep Telefonu

    SEG STF 65 Turbo Fırın

    Elle Saç Kurutma Makinesi

    Trend Saklama Kabı 3'lü ve 4'lü

    Piranha Klavye ve Mouse Seti

    Rubenis Bay/Bayan Şemsiye

    Ev/Banyo Aksesuarları

    Prima Çocuk Bezi Çeşitleri

    Agiss Sirli Yüz Ağda Bandı 24'lü

    Torku Çubuk Kraker
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2021! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Akıllı bileklik fırsatı…