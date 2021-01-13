A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2021! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Akıllı bileklik fırsatı…

A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2021 yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine, televizyondan mutfak ürünlerine daha pek çok üründe kampanya var. Özellikle Xiaomi akıllı bileklik fırsatını kaçırmak istemeyenler yarın erken saatlerde markete gidecek. A101 marketler koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu…