A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2021! A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Akıllı bileklik fırsatı…

A101 aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2021 yayınlanır yayınlanmaz incelenir oldu. Teknolojik ürünlerden küçük ev aletlerine, televizyondan mutfak ürünlerine daha pek çok üründe kampanya var. Özellikle Xiaomi akıllı bileklik fırsatını kaçırmak istemeyenler yarın erken saatlerde markete gidecek. A101 marketler koronavirüs salgınından dolayı hafta içi 10:00-20:00 hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu…
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 OCAK 2021!
A101 14 Ocak 2021 kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Toshiba 49″ Android 4K Smart Led Tv yer alıyor.
Toshiba 49″ Android 4K Smart Led TV'nin fiyatı ise 3.999 TL
Daha küçük ekranlı bir TV isteyenlere fiyatı ile kaçırılmaması gereken fırsatlar arasına Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv bulunuyor.
A101 Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv'nin fiyatı ise 2.899 TL
Reeder P13 Cep Telefonu
SEG STF 65 Turbo Fırın
Elle Saç Kurutma Makinesi
Trend Saklama Kabı 3'lü ve 4'lü
Piranha Klavye ve Mouse Seti
Rubenis Bay/Bayan Şemsiye
Ev/Banyo Aksesuarları
Prima Çocuk Bezi Çeşitleri
Agiss Sirli Yüz Ağda Bandı 24'lü
Torku Çubuk Kraker