Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Ocak 2021 emekliye seyyanen zam...

Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Ocak artışının yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koymaya hazırlanırken, memur emeklileri de bu ayki maaşlarını aldı, zam farkının yatırılacağı tarihi bekliyor. İşte emekli maaşları hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeleri!