Emekli maaşı için yeni zam modeli gündemde! Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Ocak 2021 emekliye seyyanen zam...

Emeklilere seyyanen zam kimlere verilecek? Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi. SSK ve Bağ- Kur emeklileri Ocak artışının yansıtıldığı yeni maaşlarını cebine koymaya hazırlanırken, memur emeklileri de bu ayki maaşlarını aldı, zam farkının yatırılacağı tarihi bekliyor. İşte emekli maaşları hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeleri!
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün ise emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir" dedi.
Emekli maaşı hesaplama sisteminin değiştirilmesini de isteyen Ergün, şöyle konuştu:
'İNTİBAK YAPILMALI'
"Çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmeli. Sigortalı olarak çalışılan süre uzadıkça emekli aylıklarını artıran yeni bir hesaplama modeli olmalı. Karma sisteme göre bağlanan emekli aylıkları arasında oluşan farkın giderilmesi amacıyla da eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı."
Bu ay zamlı maaşlarına kavuşacak olan emekliler, ücret farklılıklarının giderilmesi için intibak yapılmasını istiyor.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.
SEYYANEN NEDİR?
Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.
SEYYANEN ZAM NE DEMEKTİR?
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.