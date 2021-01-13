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    • Ekonomi
    • 14.01.2021 08:35
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    • 14.01.2021 08:35
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    , , ve marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? 2021

    , , ve marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine göre market çalışma saatleri de değiştirildi. Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'a kadar hizmet veriyor. Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor. İşte hafta sonu market açılış ve kapanış saati...

    takvim.com.tr
    BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaçta açılıyor, kapanıyor?

    BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Market çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında değişiklik gösterdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.

    2021 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

    Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

    MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

    ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

    ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

    MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

    Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

    BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

    A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

    A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

    A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.


    MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

    Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise market çalışma saatleri 10:00 ve 17:00 oluyor.

    Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.
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    Haberler Ekonomi BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Market hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri genelgesi 2021