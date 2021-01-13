BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler kaçta açılıyor, kapanıyor? Market çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında değişiklik gösterdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.