SON DAKİKA: Maden sektörünün 2020 yılı ihracatı 4,27 milyar dolar oldu

Geçen yıl değer bazında en çok ihraç edilen maden ürününün yüzde 16,98'lik payla işlenmiş mermer olduğunu ifade eden Dinçer, şunları kaydetti: "İkinci sırada yüzde 15,53'lük payla blok mermer-traverten, üçüncü sırada yüzde 7,10'luk payla bakır cevherleri yer aldı. Çinko cevherleri yüzde 6,78'lik pay ile dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada yüzde 6,35'lik pay ile işlenmiş traverten yer aldı. İşlenmiş mermer ihracatımızda ilk sırada yüzde 27'lik pay ile ABD, ikinci sırada yüzde 17'lik pay ile Suudi Arabistan, üçüncü sırada ise yüzde 9'luk pay ile İsrail yer aldı. Blok mermer-traverten ihracatımızda ise ilk sırada yüzde 81'lik pay ile Çin, ikinci sırada yüzde 9'luk pay ile Hindistan, üçüncü sırada yüzde 2'lik pay ile Mısır yer aldı. Bakır cevherleri ihracatımızda yüzde 54'lük pay ile Bulgaristan ilk sırada, yüzde 29'luk pay ile Çin ikinci sırada, yüzde 8'lik pay ile İsveç üçüncü sırada yer aldı."