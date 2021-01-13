İkinci el araç piyasasında durgunluk devam ediyor. Fiyatların geri çekildiği yeni yılda, sıfır araç kampanyaları ön plana çıkıyor. Özellikle yüzde 0 faizli araç kampanyaları müşterilerin ilgisini çekerken sıfır araç yerine ikinci el araba almayı planlayanlar bankaların kredi olanaklarını inceliyorlar.Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? İşte en güncel taşıt kredisi faiz oranları!
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor.
BANKALARIN 2. EL TAŞIT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ
İkinci el araba alacaklar için her banka farklı özelliklerde kredi sağladığını ilan etti. Bankaların taşıt kredisinde sundukları faiz oranları konut ve ihtiyaç kredisinden farklı olarak daha farklı oranlarda olabiliyor. Bazı bankaların sıfır ve ikinci el kredi faiz oranlarında bile ciddi farklar olabiliyor.
Özel koşullar altında sağlanan taşıt kredisi kullanımlarında müşterilere sunulan kredi limiti özelliklerini ve bankaların sundukları faiz oranlarını tablo halinde aktarıyoruz.
Taşıt kredisi kullanarak araba alacakların ilk dikkat edecekleri nokta aracın yaşı olacak. Bankalar en fazla 5 yaşına kadar olan araçlar için kredi sağlarken bu rakam vade sürecinin kısalması şartıyla 8 yıla kadar çıkabiliyor.
Taşıt kredisi kullanımlarında sunulan bir diğer özellik ise kredi limiti. Tüm bankalar ikinci el taşıt kredisi limitini aracın değerine göre belirliyor. Eğer aracın değeri 120 bin TL'den az ise yüzde 70 oranında kredi kullanabilirsiniz. Ancak aracın değeri yüzde 120 bin TL'nin üzerinde ise kredi limiti yüzde 50 oranında uygulanacak.
100.000 TL TAŞIT KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANLARI TABLOSU
48 ay vadeli geri ödeme planıyla - 100.000 TL ikinci el araç alımları için kredi kullanıldığında bankaların sunduğu oranlar şu şekilde olacak.
Taşıt kredisi kullanımları banka şubelerinden yapılıyor. Ancak çoğu banka internet bankacılığı yada mobil bankacılık üzerinden sundukları ön başvuru işlemleri ile müşterilerin hangi faiz oranıyla kaç TL kredi kullanabilecekleri hakkında bilgi veriyorlar.
TAŞIT KREDİSİ NEDİR?
Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir. Bir de kredi kullanırken gerekli koşullar vardır. Kredi çekerken nelere dikkat etmelidir öğrenmek için tıklayın. Alınacak araç için ve kullanılacak kredi için koşullar sağlandığı sürece, herkes taşıt kredisini kullanabilir.
TAŞIT KREDİSİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Taşıt kredisi kullanmak istiyorsanız öncelikle banka seçimine, faiz oranlarına, masraflara dikkat etmeniz gereklidir. Aynı zamanda bankalardan kredi kullanabiliyor musunuz, kredi skorunuz ne durumda incelemelisiniz. Böylelikle kredi kullanma durumunuz hakkında fikir sahibi olursunuz ve eğer krediniz reddedilecek gibi görünüyorsa kendinizi planlayarak durumu düzeltebilirsiniz. Bunun için kredi kullanırken dikkat edilmesi gereken seçenekleri bilmelisiniz. Ayrıca vade planlamanızı ve aylık ödemelerinizi düzenlerken de dikkatli olmalısınız. Araç sahibi olmak isterken kendinizi sıkıntıya sokmamalı ve gelirinize göre plan yapmalısınız. Taşıt kredilerinde 60 aya kadar vade uygulanabildiği için kendinize en uygunu nasıl ise o şekilde değerlendirmelisiniz.
Sonuç olarak; taşıt kredisi kullanmak araba parası biriktirmekte zorlananlar için birebir uygulamadır. Tabi, masrafını ve faiz oranını unutmamak gerek. Bu konularda hassas davranarak en az faiz oranlı ve masraflı araba kredisini seçerek, istediğiniz araca daha kolay sahip olursunuz. Kredi kullanırken kontrol etmeniz ve incelemeniz gereken noktaları da doğru belirleyerek, bankalardan taşıt kredisini kullanabilirsiniz.