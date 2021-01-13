BANKALARIN 2. EL TAŞIT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

İkinci el araba alacaklar için her banka farklı özelliklerde kredi sağladığını ilan etti. Bankaların taşıt kredisinde sundukları faiz oranları konut ve ihtiyaç kredisinden farklı olarak daha farklı oranlarda olabiliyor. Bazı bankaların sıfır ve ikinci el kredi faiz oranlarında bile ciddi farklar olabiliyor.

Özel koşullar altında sağlanan taşıt kredisi kullanımlarında müşterilere sunulan kredi limiti özelliklerini ve bankaların sundukları faiz oranlarını tablo halinde aktarıyoruz.

Taşıt kredisi kullanarak araba alacakların ilk dikkat edecekleri nokta aracın yaşı olacak. Bankalar en fazla 5 yaşına kadar olan araçlar için kredi sağlarken bu rakam vade sürecinin kısalması şartıyla 8 yıla kadar çıkabiliyor.

Taşıt kredisi kullanımlarında sunulan bir diğer özellik ise kredi limiti. Tüm bankalar ikinci el taşıt kredisi limitini aracın değerine göre belirliyor. Eğer aracın değeri 120 bin TL'den az ise yüzde 70 oranında kredi kullanabilirsiniz. Ancak aracın değeri yüzde 120 bin TL'nin üzerinde ise kredi limiti yüzde 50 oranında uygulanacak.

100.000 TL TAŞIT KREDİSİ İÇİN FAİZ ORANLARI TABLOSU

48 ay vadeli geri ödeme planıyla - 100.000 TL ikinci el araç alımları için kredi kullanıldığında bankaların sunduğu oranlar şu şekilde olacak.

Taşıt kredisi kullanımları banka şubelerinden yapılıyor. Ancak çoğu banka internet bankacılığı yada mobil bankacılık üzerinden sundukları ön başvuru işlemleri ile müşterilerin hangi faiz oranıyla kaç TL kredi kullanabilecekleri hakkında bilgi veriyorlar.