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    • Ekonomi
    • 13.01.2021 17:00
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    • 13.01.2021 17:00
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    Altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi! 13 Ocak 2021 son dakika!

    Haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Salgın sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin piyasaları etkilemesiyle beraber olumlu aşı haberleri altın fiyatlarının düşüş yaşamasına neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta yaşanan 'deki olaylar da altın fiyatlarının düşmesine neden oldu. Son dakika haberine göre, 'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi.

    Altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi!

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 441 bin 800 lirayı, en yüksek ise 444 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 443 bin 200 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 833 milyon 661 bin 833,58 lira, işlem miktarı ise 1.885,27 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 282 bin 370,24 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
    Önceki Kapanış 449.500,00 1.860,60
    En Düşük 441.800,00 1.842,25
    En Yüksek 444.600,00 1.861,45
    Kapanış 443.200,00 1.852,90
    Ağırlıklı Ortalama 443.965,26 1.852,49
    Toplam İşlem Hacmi (TL) 833.661.833,58
    Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.885,27
    Toplam İşlem Adedi 69

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    Haberler Ekonomi Altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi! 13 Ocak 2021 altın fiyatları son dakika!