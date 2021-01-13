Döviz kurlarındaki anlık verileri anbean takip edenler dolar, euro ve sterlindeki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4500 liradan, avro 9,1060 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurlarındaki son gelişmeler

DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: