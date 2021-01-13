Döviz kurlarındaki anlık verileri anbean takip edenler dolar, euro ve sterlindeki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4500 liradan, avro 9,1060 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5070 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1140 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurlarındaki son gelişmeler
DOLAR, EURO VE STERLİN KURU NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5060
|7,5070
|7,4160
|7,4170
|Avro
|9,1130
|9,1140
|9,0200
|9,0210
|Sterlin
|10,1680
|10,2190
|10,1180
|10,1690
|İsviçre Frangı
|8,4080
|8,4500
|8,3340
|8,3770
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4760
|7,5560
|7,3860
|7,4660
|Avro
|9,0730
|9,1530
|8,9800
|9,0600
|Sterlin
|10,1080
|10,3180
|10,0580
|10,2680
ALTININ KİLOGRAMI 443 BİN 200 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 441 bin 800 lirayı, en yüksek ise 444 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 443 bin 200 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 833 milyon 661 bin 833,58 lira, işlem miktarı ise 1.885,27 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 845 milyon 282 bin 370,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Say Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 düşüşle 408,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,04 artışla 13.930 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 yükselerek 6.759 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.657 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8,324 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 22.597 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,09 azalışla 1,2196 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını desteklese de ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının alımları sınırladığını ifade etti.
İngiltere ile Avrupa Birliği arasında bu hafta başlaması beklenen finansal hizmetler için görüşmeler öncesinde Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendiğini aktaran analistler, bugün ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında, Japonya'da olağanüstü hal uygulamasının kapsamının genişletileceği haberleri ve ABD'de teşvik paketine ilişkin gelişmelerle karışık bir seyir izlendi.
Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal uygulamasına 7 eyaletin daha dahil edileceği bildirildi.
Bu gelişmenin ardından, Japonya Merkez Bankası'nın da tüketimin koronavirüse karşı olağanüstü hal önlemlerinden etkilenmesi nedeniyle mart ayında sona erecek mevcut mali yıl için ekonomik büyüme tahminini düşürmeyi değerlendireceği bildirildi.
Bankanın en son ekim ayında açıkladığı ekonomik aktivite ve fiyatlar görünümüne ilişkin raporunda, ekonominin 2020 mali yılında yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de ise yüzde 3,6 büyüyeceği öngörülmüştü.
ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine gelmesinin ardından hayata geçirmesi beklenen teşvik paketi de yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir seyir izlendi.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 azalışla 3.587 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artışla 3.148 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 artarak günü 28.457 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 103,7 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 49.460 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 28.255 puanda seyrediyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
ABD Hazine tahvillerinin yükselişinin ardından art arda iki gün düşen değerli metaller, Çarşamba gününe, Salı günü yükseldiği düzeylerde yatay başlarken, Brent petrolün varil fiyatı 57 doları, Batı Teksas petrölünün varil fiyatı da 53 doları aştı.
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stoklarına ilişkin resmi verileri bugün ABD piyasalarının açılışından sonra açıklayacak.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.86 artışla 57.27 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.83 artışla 53.75 dolar,
- altın yüzde 0.27 artışla 1,861.09 dolar,
- gümüş yüzde 0.34 artışla 25.63 dolar,
- bakır yüzde 1.95 artışla 7,998.50 dolar,
- platin yüzde 0.62 artışla 1,083.39 dolar,
- paladyum yüzde 0.29 düşüşle 2,391.79 dolar düzeyindeydi.