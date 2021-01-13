A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi açıklandı. A101'de bu hafta TOSHIBA 49" UHD Android LED TV, AMAZFIT Verge GPS'li Konuşma Özellikli Akıllı Saat, Reeder P13 Cep Telefonu, SEG STF 65 Turbo Fırın, SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi, Tefal Easygliss Buharlı Ütü, Elle Saç Kurutma Makinesi, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı ve FLV Türk Kahvesi Makinesi ön planda bulunuyor.
A101 14 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU
Reeder P13 Cep Telefonu
SEG STF 65 Turbo Fırın
Elle Saç Kurutma Makinesi
Trend Saklama Kabı 3'lü ve 4'lü
Piranha Klavye ve Mouse Seti
Rubenis Bay/Bayan Şemsiye
Ev/Banyo Aksesuarları
Prima Çocuk Bezi Çeşitleri
Agiss Sirli Yüz Ağda Bandı 24'lü
Torku Çubuk Kraker