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    • 13.01.2021 22:50
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    14 Ocak 2021 Perşembe aktüel kataloğunda neler var? Teknoloji ve ev ürünlerinde DEV fırsat! Yarın sabah...

    14 Ocak 2021 Perşembe aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın sabah raflarda olacak. Bu kapsamda yeni satışa sunulacak ürünler merak edilmeye başlandı. Teknoloji ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Reeder P13 Cep Telefonu ve Elle Saç Kurutma Makinesi merakla beklenen ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta başka hangi ürünler var? İşte ürünlerin fiyatları ve sunulan kampanyalar...

    A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğunda neler var?

    A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi açıklandı. A101'de bu hafta TOSHIBA 49" UHD Android LED TV, AMAZFIT Verge GPS'li Konuşma Özellikli Akıllı Saat, Reeder P13 Cep Telefonu, SEG STF 65 Turbo Fırın, SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi, Tefal Easygliss Buharlı Ütü, Elle Saç Kurutma Makinesi, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı ve FLV Türk Kahvesi Makinesi ön planda bulunuyor.

    A101 14 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Reeder P13 Cep Telefonu

    SEG STF 65 Turbo Fırın

    Elle Saç Kurutma Makinesi

    Trend Saklama Kabı 3'lü ve 4'lü

    Piranha Klavye ve Mouse Seti

    Rubenis Bay/Bayan Şemsiye

    Ev/Banyo Aksesuarları

    Prima Çocuk Bezi Çeşitleri

    Agiss Sirli Yüz Ağda Bandı 24'lü

    Torku Çubuk Kraker
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    Haberler Ekonomi A101 14 Ocak 2021 Perşembe aktüel kataloğunda neler var? Teknoloji ve ev ürünlerinde DEV fırsat! Yarın sabah...