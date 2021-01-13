A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi açıklandı. A101'de bu hafta TOSHIBA 49" UHD Android LED TV, AMAZFIT Verge GPS'li Konuşma Özellikli Akıllı Saat, Reeder P13 Cep Telefonu, SEG STF 65 Turbo Fırın, SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi, Tefal Easygliss Buharlı Ütü, Elle Saç Kurutma Makinesi, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı ve FLV Türk Kahvesi Makinesi ön planda bulunuyor.

A101 14 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

Reeder P13 Cep Telefonu