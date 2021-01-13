Esnafa kira yardımı (hibe desteği) koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaflara derin bir nefes aldırdı. Başvuruların tamamlanmasının ardından Esnafa destek ne zaman ödenecek? 1000 TL Esnafa Kira yardımı (hibe desteği) ödeme tarihi belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. Peki tarih belli oldu mu? İşte konu hakkında araştırılan tüm detaylar…
HİBE DESTEĞİ NEDİR?
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
ESNAFA KİRA YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.
Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.
ESNAFA KİRA YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Gelir kaybı desteği sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama yapması beklenirken, başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr adresinden ilan edilecek.Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte gerçekleştirilecek. Ödemeler başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.Başvuruların değerlendirme sürecinin yaklaşık 2 hafta sürmesi beklenirken ocak sonunda ya da şubat başında ödemelerle ilgili yeni bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.