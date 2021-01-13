Son dakika faiz depremi: 8 bankanın konut kredisi faiz oranları değişti! Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Konut kredisi faiz oranlarının güncellenmesiyle birlikte 2021 Ocak ayı en uygun konut kredisi faiz oranı veren bankalar araştırılmaya başlandı. Birçok banka kredilerinin faiz oranlarını artırırken bazı bankalar henüz bir değişiklik yapmadı. 14 Ocak 2021 Çarşamba bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Gündelik hayatta geçmiş zamanlara nazaran, kiraya göre çok daha fazla tercih edilen konut kredi desteği ile hayalinizdeki eve ulaşmak, bütçenizi zorlayacak bir kredi türü değildir.
14 OCAK 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Konut kredisi: 1.65
14 OCAK 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.50
14 OCAK 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49
14 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Ev kredisi: 1.40
14 OCAK 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.39
14 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.42
14 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
Konut kredisi: 1.40
KONUT FİYATLARI DÜŞER Mİ?
Kamu bankalarının ucuz konut kredisi kampanyalarını bitirmesi tapu dairelerinin tekrar eski çalışma sistemine dönmesini sağladı. Tapu dairelerinin çalışma sisteminde dahi etkili olan ucuz konut kredisi kampanyalarının geri çekilmesi ile vatandaşlar, konut fiyatları düşer mi, Ocak 2021'de konut fiyatları düşer mi merak ediyor.
EVİN EKSPERTİZ DEĞERİNİN TAMAMINA KONUT KREDİSİ
Standart konut kredilerinde özel bankalar müşterilerin alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 80'îne kadar kredi sağlıyorlar. Devlet bankalarında bu oran ise pandemi sürecinde yapılan düzenleme ise yüzde 90 seviyesine çıkarıldı.
Bu düzenlemelere göre krediyle ev alacak vatandaşlar için yüzde 10 ve yüzde 20 oranlarında peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu ödemeler 200 bin TL'lik bir ev için yüzde 10 oranında olduğunda 20 bin TL, yüzde 20 oranında olduğunda ise 40 bin TL peşinat ödemesi anlamına geliyor.
KONUT KREDİSİ NEDİR?
Gündelik hayatta geçmiş zamanlara nazaran, kiraya göre çok daha fazla tercih edilen konut kredi desteği ile hayalinizdeki eve ulaşmak, bütçenizi zorlayacak bir kredi türü değildir. Konut kredisi, bir finansman desteğidir. Konut kredisi denildiğinde yüksek maliyetlerden söz edildiği için müşterilerin bu konuda çekince duyması oldukça normal. Ancak bu çekincelerin birçoğu, konut kredisi nedir sorusuna verilen yanlış yanıtlardan kaynaklanmaktır.
Kredi notunun belirlenmesinin ardından, konut kredisi nedir sorusu ile ilgili olarak en fazla merak edilen detay, kredi peşinat oranıdır. Yasal olarak, bankalar evin değerinin tamamını karşılamazlar. Evin ekspertiz değerinin yüzde yirmisi oranında peşinat tutarı, ev kredisi almak isteyen müşterinin ödemekle hükümlü olduğu bir konudur.
Peşinat ödemesinden sonra evin değeri üzerinden kredi kullanım miktarınız ortaya çıkar ve bankanın sunduğu ödeme planları dahilinde kredi kullanımına başlayabilirsiniz. Bu konuda bankanın çeşitli ödeme seçenekleri sunmasına oldukça dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bütçenize ve aylık gelirinize en uygun ödeme planını seçmeniz, kredi ödemelerinizi çok daha kolay bir şekilde ödemenizi sağlayacaktır. Bu noktada banka araştırması yaparken dikkat etmeniz gereken konulardan en önemlileri seçtiğiniz bankanın farklı kredi ödeme seçenekleri sunması ve konut kredisi faiz oranları olmalıdır.