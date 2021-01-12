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    • Ekonomi
    • 12.01.2021 10:00
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    • 12.01.2021 10:01
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    personel alımı 2021 ne zaman? ? ?

    iş başvurusu nasıl yapılır? ? ? TRT personel alımlarına 2021 yılında da devam ediyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda 3 farklı kadrodan alım yapılacak. TRT kurum sitesinden yayınladığı ilanlarla memur, sözleşmeli personel, geçici işçi alımları gerçekleştiriyor. TRT iş ilanları ile TRT kadrolarına sözleşmeli personel veya memur olarak alınacaklarla ilgili gereken şartlar ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler?

    TRT iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 2021 yılında bünyesine KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu münhal iş kadroları için memur ve sözleşmeli personel alımları yapıyor. TRT personel alım ilanları kurumun resmi kariyer internet sitesinden yayınlanıyor. TRT'ye ön başvurular internetten yapılıyor eğer aday şartları taşıyorsa TRT alım sınavlarına davet ediliyor. TRT memur, sözleşmeli personel genel, özel başvuru şartları ile güncel TRT ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz...

    TRT AÇIK KADROLAR 2021

    TRT'de alım yapılacak kadrolar aşağıdaki gibidir;

    Devamlılık Operatörü
    Kıdemli Türkiye Araştırmaları Uzmanı - Senior Researcher
    Medya İlişkileri Uzmanı
    Medya İlişkileri Uzmanı
    Scheduler
    Speaker Coordinator
    Event Coordinator
    Deputy Researcher
    Interview Producer
    Senior Promo Video Editor
    Senior Producer - English
    Visual Brand Officer – English
    Visual Brand Officer – Arabic
    Senior Visual Brand Officer
    Planning Producer
    Senior Planning Producer
    Copy Editor – Arabic
    Copy Editor - English
    Senior Arabic Officer
    Senior English Officer
    Script QC Assistant

    TRT PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU TARİHİ

    Başvurular hakkında detaylara https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Başvurular için aşağıdaki TRT resmi internet sitesi linkini kullanabilirsiniz.

    TRT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?

    Genel Şartlar şöyle;

    a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    ç) Engelli personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

    d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,

    f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

    Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartları taşımak.
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    Haberler Ekonomi TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler? TRT iş başvurusu nasıl yapılır?