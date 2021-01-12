Trabzon Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinde bulunan 135 metrekare brüt alanlı 3+1 daire Trabzon İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Taşınmaza 392 bin lira muhammen bedel belirlenirken, satış tarihi 17 Şubat 2021 saat 11.50 olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, eve ilişkin detaylı bilgiler yer aldı. Asansörlü binada yer aldığı bildirilen daire, net 100 metrekare kullanım alanı üzerine kurulu. 3+1 olan gayrimenkul salon, 3 oda, giyinme odası, mutfak, banyo, wc, ebeveyn banyosu, antre, gece holü ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.