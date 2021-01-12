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    • 12.01.2021 10:09
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    'da dikkat çeken satılık ev fırsatı! 17 Şubat'ta satışa çıkıyor

    'nun internet sitesi üzerinden yayınlanan icradan satılık ev, araba, arsa, dükkan ilanları güncellendi. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 3+1 büyüklüğündeki daire 392 bin TL fiyatıyla dikkat çekti.

    Dikkat çeken satılık ev fırsatı! 17 Şubat'ta satışa çıkıyor

    Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinde bulunan 135 metrekare brüt alanlı 3+1 daire Trabzon İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Taşınmaza 392 bin lira muhammen bedel belirlenirken, satış tarihi 17 Şubat 2021 saat 11.50 olarak açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, eve ilişkin detaylı bilgiler yer aldı. Asansörlü binada yer aldığı bildirilen daire, net 100 metrekare kullanım alanı üzerine kurulu. 3+1 olan gayrimenkul salon, 3 oda, giyinme odası, mutfak, banyo, wc, ebeveyn banyosu, antre, gece holü ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

    İlana ilişkin tüm detaylar için tıklayın...

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    Haberler Ekonomi Trabzon'da dikkat çeken satılık ev fırsatı! 17 Şubat'ta satışa çıkıyor