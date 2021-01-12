1 Şubat 2021 itibariyle... Netleşti! SGK yazı yolladı! Emekli maaşlarıyla ilgili flaş karar...

Netleşti! SGK yazı yolladı! 1 Şubat 2021 itibariyle... Prim borcu olan binlerce kişi için hoş haber geldi. Bağ-Kur borçlarında yapılandırma süresi uzadı. Dilekçesini 31 Aralık 2020'den önce verenler Ocak'tan geçerli olacak şekilde emekli aylığı alabilecek. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu olanlar kendi adına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur'lular ile tarımda kendi adına çalışanlar geçmiş prim borçlarını 2021'in Ocak ayı sonuna kadar ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak. Prim borcunun silinmesi için hiçbir başvuru yapmayanların emekli aylıkları ise dilekçe vermelerine gerek kalmaksızın 1 Mart'tan itibaren başlatılacak.