



- dolar en düşük 7.4501 lira ve en yüksek 7.4858 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,

- euro en düşük 9.0603 lira ve en yüksek 9.1032 lirayı gördükten sonra, 9.06 – 9.07 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.0888 lira ve en yüksek 10.1307 lirayı gördükten sonra 10.10 – 10.11 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21385 - 1.21623 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21536 düzeyindeydi.

TSKB'nin analizinde, küresel piyasalarda risk iştahının "karışık bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Makroekonomik veri gündemi görece sakinken, ABD'deki politik gelişmeler riskli varlıklarda dün satış baskısına yol açtı. ABD Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'taki olaylar nedeniyle görevinden azil edilmesine yönelik teklifi resmen sundu.

"Tasarıda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Trump'ı görevden alması için 24 saat süre veriyor.