Tek tek açıklandı! Emekli olmak isteyenlerin başına talih kuşu kondu! Bu yöntemle 6 yıl erken emekli olabilirsiniz!

Tek tek açıklandı! Emekli olmak isteyenlerin başına talih kuşu kondu! Milyonlarca çalışanın en önemli amacı bir an önce emekli olmaktır. Bu bağlamda erken emeklilik için çeşitli formüller vardır. Çalışma hayatındaki kişiler erken emekliliğin yollarını araştırıyor. Detaylarıyla açıklandı, bu yolla 6 yıl erken emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz. Doğum borçlanması sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuklar için yapılıyor. Ancak, öğrenciliğinde staj sigortası yaptırmış olan kadınlar, normal sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocukları için de doğum borçlanması yapabilir.
2190 GÜN KAZANABİLİRSİNİZ!
Askerlik borçlanması ile vatandaşlar askerlik yapmış oldukları süreleri sigortalı olarak borçlanabilirler. Askerli borçlanması Askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, SGK kurumuna askerlik görevlerini yerine getirdiklerini gösterir ve bir dilekçe ile başvuru yaparak bu sürenin sigorta primlerini ödeyerek borçlanma yaparlar. Bu borçlanma ile emekliliğine belli bir süre kalan bir vatandaş bu borçlanma ile emekliliğini öne çekebilirler.
Kadın çalışanlarda aynı borçlanmayı doğum borçlanması ile yapabilirler. Kadınlar üç çocuk için doğum borçlanması yapabiliyor. Yapılan düzenleme çerçevesinde; kadınlar sigortadan sonra doğum yaptıkları üç çocuk için borçlanma yaparak 6 yıl yani 2190 gün prim kazanabiliyor. Yaş ve yıl şartları tamamsa 6 yıl beklemeden emekli olabiliyorlar.
BİR GÜNLÜK DOĞUM BORÇLANMASI BİLE EMEKLİLİK YAŞINI ÖNE ÇEKEBİLİR
Staj sigortası ile normal çalışma tarihi arasında doğan çocuk için doğum borçlanması yapıldığında, sigorta başlangıç tarihi borçlanma yapılan süre kadar geriye çekilir. Örneğin 1990 yılında bir ay staj yaparken kısa vade sigorta primi ödenmiş kadın, 24 Mayıs 1994 tarihinde sigortalı çalışmaya başlamışsa, bu iki tarih arasında doğan çocuğu için 720 güne kadar doğum borçlanması yapabilir. Emeklilik için primi yetersiz olan kadın sigortalı bu sürenin tamamını borçlanabilir.
Staj sigortası yapmış kadınlar, prim eksiği bulunmasa bile borçlanma yaptıklarında emeklilik yaşını öne çekip çekmediklerini araştırmalıdır. Örneğimizdeki kadın sigortalı sadece 1 gün borçlanma yaptığında sigorta başlangıç tarihini 23 Mayıs 1994 tarihine çekeceği için emeklilik yaşı da 51'den 50'ye düşer. 720 günün tamamını borçlandığında ise emeklilik yaşı 49'a düşer.
BİRDEN FAZLA ÇOCUĞU OLANLAR HANGİSİ İÇİN BORÇLANMALI?
1999 ve öncesinde çalışmaya başlamış kişilerin emekli aylığı bağlanırken, 2000 öncesi, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası çalışma süresi için ayrı ayrı hesaplama yapılır. En avantajlı dönem 2000 öncesidir. Onu 2000 – 2008 dönemi izler.
Birden fazla çocuğu için borçlanma hakkı bulunan kadınların, tercih ettikleri doğumları ya da en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılır. Örneğin 1992'de sigortalı çalışmaya başlayan kadın 1995, 2001, 2009 doğumlu üç çocuk için de borçlanma hakkına sahip ve bunlardan sadece biri için borçlanma yapacaksa 1995 doğumlu çocuk için yapmalı. 2000 öncesi prim gününün artması, daha yüksek emekli aylığı bağlanmasını sağlar. Doğum borçlanması için dilekçe verilirken, hangi çocuk için borçlanma yapılacağının dilekçede belirtilmesi gerekir.
ÇOCUK EVLAT EDİNEN KADINLAR DA DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİR
Doğum borçlanması hakkından, 2 yaşından küçük çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmiş olan kadınlar da yararlanabilir. Evlat edindiği çocuk dolayısıyla doğum borçlanması yapan kadınlardan evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi istenir. Sözleşme onay tarihi ile çocuğun 2 yaşını doldurduğu tarih arasındaki süre kadar borçlanma yapılabilir. Örneğin çocuk iki aylık iken evlat edinilmiş ise 22 aylık doğum borçlanması yapılabilir.
Askerlik Geriye çekiyor!
Askerlik emekliliği geriye çekiyor. Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hemde prim kazanma imkanı sunuyor. Sigortalıların askerlikte geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını para ödeyerek emeklilik hesaplarına saydırmaları imkanı var. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihi borçlandığı gün kader geriye gidiyor. 1990 girişli birisi 1 yıl askerlik borçlanırsa 1989 girişli oluyor ve şartları buna göre belirleniyor. En az 1 yaş önce emeklilik imkanı doğuyor.
10 Yıl Prim yetiyor!
Kısmi emeklilik yöntemiyle 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daa fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60'tan başlıyor. Böylece yaşı gelmiş ama çalışma imkanı olmayan sigortalılar kısmı emeklilik imkanıyla beklemeden maaş almaya başlayabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için halen geçerli bu yolla birlikte prim 4500 ve yıl şartı 25 olarak gözüküyor.
En önemlisi: Sağlık Mazereti
Sağlık durumu iyi olmayanlar için 2 türlü erken emeklilik imkanı var. Malulen emeklilikle sigortalı olduktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklar geçerli sayılıyor. Eğer çalışırken iş yapabilme gücünüzü kaybettiyseniz sağlık raporu larak bu imkandan yararlanıp emekli olabilirsiniz. En az 10 yıl sigortalı olup, toplam olaran 1800 gün beya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derece malul olan sigortalılar için, sigortalılık süresi aranmaksızın, 1800 gün bildirmek şartıyla malulen emeklilik imkanı veriliyor. Engelli çalışanlar için en az yüzde 40, engellilik ile ilgili vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kaar süreyle emekli olabiliyor.
Bu mesleklerde çalışanlar dikkat!
FHZS, Kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı diye tarif ettiği bu avantaj belli mesleklere uygulanıyor. Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerini belli oranda gün ekleyerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkanına kavuşuyor. Yeni bir yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi 3 ay geri çekilir. Bu formülle de normal çalışanlara göre erken emeklilik ortaya çıkıyor.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.