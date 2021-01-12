Netleşti! SGK yazı yolladı! 1 Şubat 2021 itibariyle... Emekli maaşlarıyla ilgili flaş karar...

SGK TEŞKİLATA YAZI GÖNDERDİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe teşkilatlarına prim borcu silinenlerin emekli aylığı, ölenlerin hak sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yazısı gönderdi. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla ödenmeyen prim borçlarının iki ay içinde ödenmez ya da yapılandırılmazsa sigortalılık süresi durdurulacak.

Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor. Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor.