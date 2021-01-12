İş Kanunu Madde 25/ll'de düzenlenen İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları fesih yasağının dışında durdurulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebi ile işçisini işten çıkarabilir.

Belirli süreli iş yada hizmet sözleşmelerinden sürede sona gelinmesi, iş yerinin herhangi bir sebep ile kapanması ve faaliyetinin bitmesi, ilgili mevzuata göre gerçekleştirilen bütün hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri fesih yasağının istisnaları arasında yer almaktadır.