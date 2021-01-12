İşten çıkarma yasağı 2021'de bitiyor mu? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Pandemi döneminde oluşan zorlu ekonomik koşullar nedeniyle işletmelere işçi çıkarma yasağı getirildi. İşçi ve işverenler uzun zamandır işten çıkarma yasağıyla ilgili detaylı bilgileri araştırıyor. Peki İşten çıkarma yasağı 2021'de bitiyor mu? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı için son tarih belli oldu. İşte detaylar…
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Son olarak Resmi Gazete üzerinden yayımlanan işten çıkarma yasağı kararına göre; 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın imzasıyla yürürlüğe giren kısıtlama mart ayına kadar devam edecek.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği yeniden uzatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre hem işten çıkarma yasağı hem de kısa çalışma ödeneği 17 Ocak 2021'den itibaren 2 ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre uzatma, aynı maddenin 4. fıkrası hükmüne dayanılarak yapıldı.
İş yasasına eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi veriyor.
Kararda şu ifadelere yer verildi;
4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.
16 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
FESİH YASAĞI NEDİR?
Fesih yasağı, pandemi nedeniyle çalışanların hakkını korumak adına çıkarılmış içten çıkarma kısıtlamasıdır. İş sözleşmesinin feshetme yetkisi yalnızca çalışan tarafından devam etmesi olarak kararlaştırıldı.
Söz konusu metne gre, 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlandı.
İş Kanunu Madde 25/ll'de düzenlenen İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları fesih yasağının dışında durdurulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebi ile işçisini işten çıkarabilir.
Belirli süreli iş yada hizmet sözleşmelerinden sürede sona gelinmesi, iş yerinin herhangi bir sebep ile kapanması ve faaliyetinin bitmesi, ilgili mevzuata göre gerçekleştirilen bütün hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri fesih yasağının istisnaları arasında yer almaktadır.