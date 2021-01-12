2021 POMEM 8 bin polis alımı! 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı?

Yurt genelindeki binlerce polis adayının merakla araştırdığı POMEM sınav tarihleri için heyecan dorukta. Adaylar, büyük bir heyecanla 27. POMEM sınavı ne zaman, hangi gün sorularının cevaplarını arıyor. İşte son durum...
POMEM SINAVLARI NE ZAMAN?
27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Ön başvuru sonuçları değerlendirildikten sonra sınav tarihlerinin yayımlanması bekleniyor. Sınav ve 27. Dönem POMEM alımı ile ilgili bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular sayfasından ulaşabilirsiniz.
SINAV ESASLARI
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru yaparak sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 24 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.
Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. İnternet üzerinden ön başvurular başvuru ücretini yatırdıktan sonra yapılacaktır.
ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.
UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.
PMYO NEDİR?
Polis Akademisi bünyesinde, 2 yıl süre şartı ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, beslenme, üniformalı, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarının devletin karşıladığı
mesleki uygulama ve eğitim-öğretim yapan eğitim kurumlarına PMYO denir.. Emniyet Teşkilatı ihtiyacına göre yetiştirdiği PMYO'dan polis alımı yapar.
PAEM NEDİR?
PMYO ön lisans eğitim düzeyini baz alırken PAEM ise linsansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Yine PMYO gibi PAEM'de de, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderleri devlet tarafından karşılanır. Emniyet Teşkilatı ihtiyacına göre yetiştirdiği PAEM'dan polis alımı yapar.
Polis olmak için hem eğitime hem de fiziki özelliklere sahip olmak gerekir. Lise mezunu düzeyi vatandaşlar da dahil, lisansüstü düzeyi olan herkes şartları sağladığı takdirde polis olabilir. Vatandaşlar eğitim seviyelerine göre farklı polislik okulunda eğitim alacaktır. Polislik eğitim süresi en son mezun olunan okuldan alınan eğitime göre 6 ay ile 2 yıl arasında değişmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri (POMEM) ' eğitimlerine katılan bir kişi 6 ay sonra polis olabiliyorken, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) eğitimlerine katılan bir kişi 2 yıl sonra polis olacaktır. Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ' eğitimlerini alan bir kişi de başarılı olduktan on bir aylık bir eğitim sonrası polis unvanını alır.