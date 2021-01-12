Döviz kurlarındaki gelişmeler ve son alış satış fiyatları anbean takip edilirken akşam saatleriyle birlikte gözler son duruma çevrildi. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4540 liradan, avro 9,0640 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5140 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1280 lira olmuştu. Peki, euro, dolar ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte piyasalarda son alış satış fiyatları
DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5130
|7,5140
|7,5060
|7,5070
|Avro
|9,1270
|9,1280
|9,1130
|9,1140
|Sterlin
|10,0990
|10,1490
|10,1680
|10,2190
|İsviçre Frangı
|8,4160
|8,4590
|8,4080
|8,4500
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4830
|7,5630
|7,4760
|7,5560
|Avro
|9,0870
|9,1670
|9,0730
|9,1530
|Sterlin
|10,0390
|10,2490
|10,1080
|10,3180
ALTININ KİLOGRAMI 449 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 449 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 444 bin 500 lirayı, en yüksek ise 449 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 449 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 397 milyon 241 bin 939,09 lira, işlem miktarı ise 892,67 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 414 milyon 412 bin 164,46 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 yükselişle 409,73 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 13.962 oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 6.787 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 5.658 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 8,363 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 azalarak 22.690 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1,2161 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs salgını ile ABD'deki politik gelişmelerin küresel ölçekte piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildirdi.
ASYA BORSALARI GÜNEY KORE HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türünün Japonya'da da tespit edildiğini duyururken, ABD'de teşvik beklentileri piyasalardaki risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü tatilin ardından bugün yüzde 0,1 yükselerek 28.164 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,3 seviyelerinde dengelendi.
Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 artışla 3.608 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.126 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 49.460 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 28.277 puanda seyrediyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL DÜŞTÜ
ABD'de süren politik karmaşa ve küresel düzeyde yaygın Covid-19 aşılamalarının yavaş gelişmesine bağlı belirsizliklerle altın fiyatları yeniden yükselirken, petrol fiyatları, artan coronavirus vakalarının yarattığı talep endişeleriyle düştü.
Gedik Yatırım'ın analizinde, altının ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın en kısa sürede açıklayacağı yeni teşvik paketine odaklandığına işaret edilerek, şöyle denildi:
"Dolayısıyla öncesinde temkinli seyrediyor. Geçtiğimiz hafta, 1900 dolar seviyesinin üzerine doğru yükselmesinin ardından piyasalarda Dolar ve ABD hazine tahvillerindeki yükselişin etkisi, altının gevşemesine neden oldu.
"Biden'ın açıklayacağını söylediği yeni kapsamlı bir paket ilerleyen günlerde, altının düşüşünü sonlandırıp yeniden yükselmesine neden olabilir. Dolayısıyla paketin detayları bu açıdan önem arz ediyor.
"Diğer yandan, ABD'de Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarı Temsilciler Meclisi tarafından Meclise sunuldu. Oylamadan sonra Senato'ya gitmesi bekleniyor."
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 2.04 düşüşle 55.21 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.88 düşüşle 51.74 dolar,
- altın yüzde 0.60 artışla 1,856.34 dolar,
- gümüş yüzde 1.68 artışla 25.38 dolar,
- bakır yüzde 2.69 düşüşle 7,845.50 dolar,
- platin yüzde 2.84 artışla 1,066.26 dolar,
- paladyum yüzde 0.42 artışla 2,386.30 dolar düzeyindeydi.