Döviz kurlarındaki gelişmeler ve son alış satış fiyatları anbean takip edilirken akşam saatleriyle birlikte gözler son duruma çevrildi. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4540 liradan, avro 9,0640 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,5140 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1280 lira olmuştu. Peki, euro, dolar ve sterlin kuru ne kadar oldu? İşte piyasalarda son alış satış fiyatları

DOLAR, STERLİN VE EURO NE KADAR OLDU?

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: