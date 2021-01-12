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    • Ekonomi
    • 12.01.2021 18:38
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    • 12.01.2021 18:41
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    Kazandırmaya devam ediyor! Borsa günü yükselişle tamamladı |

    Son dakika haberi... Borsa yine kazandırdı. 'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak 12 Ocak'ı 1.549,53 puandan tamamladı. Yüzde 1,38 değer kazanan BIST Sınai endeksi ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

    AA
    Borsa İstanbul yine kazandırdı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak 12 Ocak'ı 1.549,53 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,32 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.

    SINAİ ENDEKSİ İSE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ
    Yüzde 1,38 değer kazanan BIST Sınai endeksi ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

    Analistler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın, 14 Ocak Perşembe günü açıklayacağı mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin küresel ölçekte piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

    ABD'deki siyasi gelişmeler ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gidişatın varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini bildirdi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

    AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor.

    Kasımda, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,5, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağı tahmin ediliyor.
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    Haberler Ekonomi Kazandırmaya devam ediyor! Borsa günü yükselişle tamamladı | 12 Ocak BIST 100 Son durum