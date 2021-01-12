Kazandırmaya devam ediyor! Borsa günü yükselişle tamamladı

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,32 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu.