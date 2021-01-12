Memurlar 3600 ek gösterge hakkındaki yapılan açıklamaları ve son dakika haberlerini anbean takip ediyor. Göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması bekleniyor. Geçtiğimiz ay konu hakkında önemli açıklamalar yapılmıştı. Yeni yılın gelmesiyle gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Aylık ve ikramiyeler artacak mı? 3600 ek gösterge son gelişmeler nelerdir? İşte konu hakkında son bilgiler takvim.com.tr'de...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.