Yeni yılın ilk ayının ortalarında zamlı maaşlarını almayı bekleyen milyonlarca çalışan konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Aralık ayının sonlarında asgari ücret 2021 yılı için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin belirlendiği gün, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Hangi çalışan AGİ ne kadar olacak? Asgari ücret zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte 2021 AGİ hesaplama işlemine dair bilgiler...

ASGARİ ÜCRET ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Asgari ücret zamlı maaşlar Şubat ayından itibaren çalışanlara çalıştıkları iş yerleri tarafından maaş gününe göre ödenmeye başlanacak.

İşte AGİ 2021 tablosu hakkında bilgiler;