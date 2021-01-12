Ev parası teklif ettiler kabul etmiyor! Değişen tek bir parçası bile yok! Fiyatı duyanları şaşırttı

Günümüzde klasik model arabalara duyulan ilgi artıyor. Özellikle otomobil tutkunları bu araçların sahibi olmak için uğraşıyor. Eski marka otomobillere gözü gibi bakan kişiler bu araçlara servet değerinde teklifler gelmesine rağmen satmıyor. Elazığ'da klasik araba tutkunu Halis Yüksel,1970 model olan gözü gibi baktığı "Chevrolet" marka otomobiline 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı. Öte yandan aracını 400 bin TL'nin altında satmayacağını aktaran Yüksel, özenli bakımını yaptığını aktardı. Araç sahibi otomobilin özellikleriyle "Bu arabayı, 2015'te 22 bin 500 dolara aldım. O zamandan beri araba bende. Çok büyük bir masrafı olmadı sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu." dedi.

"22 BİN 500 DOLARA ALDIM"

Arabanın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Halis Yüksel, "Bu arabayı, 2015 yılının Ocak ayında aldım. 22 bin 500 dolara aldım ama kur böyle değildi, 2,8 liraydı. O zamandan beri araba ben de, çok büyük bir masrafı olmadı. Sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu.