Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere iki ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Koronavirüs nedeniyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanları için ek ödeme müjdesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ek ödeme yapılma kararı alınması halinde yer veya personel yönünden kapsamını Sağlık Bakanı belirleyecek. Peki, Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman verilecek? Ek ödeme ücreti ne kadar olacak? İşte, sağlık personellerine yapılacak olan ek ödemelerle ilgili bilgiler.