Piyasaların gözü ABD'de! Trump'ın geleceği...

Avrupa tarafında, aşılama çalışmalarına karşın Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve buna bağlı olarak ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler dün pay piyasalarındaki kar satışlarının etkisini artırmasına neden oldu. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,80, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da Kovid-19'un mutasyonuna rastlandığı haberlerine karşın Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dün resmi tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da, bugün kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 düşüş kaydetti.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.817 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında toparlanarak tekrar 1.850 dolar seviyesine çıktı.