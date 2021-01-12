



Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 48 birimin değeri düşerken, düşenlerden 3 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 959,69 milyar dolara kadar yükseldi. Piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 32 milyar dolarlık artışla 227 milyar dolara yükseldi.



Toplam 8,231 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,097 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 68.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Bitcoin madencilerinin satışları arttı" başlıklı analizinde, "Önceki günden itibaren 938BTC üretilmesine rağmen madenci kaynaklı 1726 adet BTC satıldı. Haftalık olarak bakıldığında ise 7 bin Bitcoin üretilirken 10 bin adet Bitcoin satıldı; bu durum, düşüş sinyali olarak adlandırılabilecek bir durum" dedi ve ekledi: