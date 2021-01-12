Emeklinin 2021 yılı bayram ikramiye tarihleri! 2021 emekli ikramiyesi ne kadar? Emekliler için yapılan yeni düzenlemeler kapsamında her iki dini bayram öncesinde ikramiye verilmesine karar verilmiştir. Emekliler için her yıl 2 defa dini bayramlarda (ramazan, kurban) olmak üzere 1.000 TL olarak verilen ikramiye, özellikle bayram masrafı yapacak tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Emekliler için verilen bayram ikramiyesinden tüm emeklilerin yararlanması mümkündür.
EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYE TARİHİ BELLİ
Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı 2021
Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 2. günü 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı'nın 3. günü 15 Mayıs Cumartesi
Kurban Bayramı 2021
Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı'nın 2.günü 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3.günü 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4.günü 23 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.
2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekliler için yapılan yeni düzenlemeler kapsamında her iki dini bayram öncesinde ikramiye verilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra yeni emekli olan kişiler için hizmet süresi ve dereceye göre verilen emekli ikramiyesi oranları da hizmet verilen kadroya ve mevcut ekonomik koşullara göre değişiklik göstermektedir. Emekli olmaya hak kazananlar için verilen emekli ikramiyesi hizmet verilen kadro özelinde belirlenen ek kriterlere göre değişmektedir. Bu nedenle her emekli için ikramiye oranları değişiklik gösterebilir.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Emekliler için her yıl 2 defa dini bayramlarda (ramazan, kurban) olmak üzere 1.000 TL olarak verilen ikramiye, özellikle bayram masrafı yapacak tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Emekliler için verilen bayram ikramiyesinden tüm emeklilerin yararlanması mümkündür. Bunun yanı sıra yeni düzenleme kapsamında emekli bayram ikramiyelerinden yararlanması ön görülen kişiler arasında:
· 4/A – 4/B – 4/C sigorta emeklileri,
· Şehit yakınları ve gaziler,
· Ölüm aylığı alanlar,
· Vazife veya harp malullüğü maaşı alanlar,
· Geçici köy korucuları,
· Şeref aylığından yararlananlar,
· Şampiyon olmuş sporcular,
· Terörden dolayı zarar görenler için verilen aylıklardan yararlananlar vb.
Yer almaktadır. Temelde tüm emekli vatandaşlar için verilen bayram ikramiyesi, farklı tür nedenlere bağlı olarak belirli oranda aylık alan kişiler için de verilmektedir. Emekliler için verilen bayram ikramiyeleri için emekli olmak ve diğer aranan şartlar dışında herhangi bir şart aranmamaktadır.
Her bayramda, yılda iki defa olmak üzere verilen emekli bayram ikramiyesi bin TL olarak hesaplanmıştır. Her yıl bayramlardan önce tüm emekli ve emekli ikramiyesinden yararlanacak kişilerin hesaplarına bu ikramiyeler herhangi bir şart aranmadan yatırılmaktadır.