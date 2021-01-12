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    • 12.01.2021 09:50
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    Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 12 Ocak Salı CANLI döviz kurları!

    Haftanın ikinci işlem gününde dolar fiyatları araştırılmaya başlandı. Piyasalar, Trump'ın azil süreci ile ilgili gelişmeleri izlemeye devam ediyor. Dün ,15'e dayanan euro/TL ise bugün 9,07 düzeyine geriledi. Peki bugün dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? İşte döviz kurunda son durum...

    Dolar yükselişe geçti! Gözler Trump'ın azil sürecinde...

    Bugün piyasaların takip edeceği çok önemli bir veri öne çıkmıyor. Küresel piyasalarda koronavirüs gelişmeleri ve ABD'de Başkan Donald Trump'un azil süreci ile ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.



    Dün küresel çapta gelişmekte olan para birimlerinin yaşadığı değer kayıplarından etkilenen Türk Lirası dolar karşısında yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmişti. 7,50'nin üzerine kadar çıkan dolar/TL, bugün 7,45-7,46 bandında değerleniyor. Dün 9,15'e dayanan euro/TL ise bugün 9,07 düzeyinde.

    PİYASALARIN GÖZÜ TRUMP'IN AZİL SÜRECİNDE

    ABD Kongresi'ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi bugün Trump'ın görevden alınması talebiyle 25'inci maddenin işletilmesini oylayacak. Çarşamba günü de Başkan Trump'ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor.

    ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü Perşembe günü duyuracaklarını da bildirdi.
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    Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 12 Ocak Salı CANLI döviz kurları!