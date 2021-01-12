TRT iş başvurusu nasıl yapılır? TRT personel alımı 2021 ne zaman? TRT personel alımı başvuru şartları neler? TRT personel alımlarına 2021 yılında da devam ediyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurularda 3 farklı kadrodan alım yapılacak. TRT kurum sitesinden yayınladığı ilanlarla memur, sözleşmeli personel, geçici işçi alımları gerçekleştiriyor. TRT iş ilanları ile TRT kadrolarına sözleşmeli personel veya memur olarak alınacaklarla ilgili gereken şartlar ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRT AÇIK KADROLAR 2021
TRT'de alım yapılacak kadrolar aşağıdaki gibidir;
Devamlılık Operatörü
Kıdemli Türkiye Araştırmaları Uzmanı - Senior Researcher
Medya İlişkileri Uzmanı
Medya İlişkileri Uzmanı
Scheduler
Speaker Coordinator
Event Coordinator
Deputy Researcher
Interview Producer
Senior Promo Video Editor
Senior Producer - English
Visual Brand Officer – English
Visual Brand Officer – Arabic
Senior Visual Brand Officer
Planning Producer
Senior Planning Producer
Copy Editor – Arabic
Copy Editor - English
Senior Arabic Officer
Senior English Officer
Script QC Assistant
TRT PERSONEL ALIMI 2021 BAŞVURU TARİHİ
Başvurular hakkında detaylara https://kariyer.trt.net.tr/ilan/site.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvurular için aşağıdaki TRT resmi internet sitesi linkini kullanabilirsiniz.
TRT PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
Genel Şartlar şöyle;
a) Kamu haklarından mahrum olmamak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Engelli personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,
d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,
f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,
Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartları taşımak.