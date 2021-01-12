Bağ- Kur’luya emeklilik fırsatı! İhya işlemi ne zaman bitiyor? İşte emeklilikte ihya fırsatının detayları...

YÜZDE 69'LUK AVANTAJ



Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulanların bu süreyi ihya için ödeyeceği prim tutarı 2020 yılı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 29 bin 621 lira.