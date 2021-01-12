Bağ- Kur’luya emeklilik fırsatı! İhya işlemi ne zaman bitiyor? İşte emeklilikte ihya fırsatının detayları...

Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ- Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu.
Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek.
Daha önce yapılan düzenlemelerde borçları silinerek hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, bu süreleri yeniden kullanabilecek.
NASIL HESAPLANACAK?
İhya işlemi için başvurular 1 Aralık'ta başlarken, 1 Şubat tarihine kadar sürecek.
Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak.
Prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellenerek yeni tutar hesaplanacak.
Hesaplanan tutarın 31 Mart'a kadar ödenmesi halinde durdurulan süreler ihya edilecek.
Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için başvurabilecek.
YÜZDE 69'LUK AVANTAJ
Ocak 2009 ile 31 Aralık 2010 tarihleri arasında sigortalılık süresi durdurulanların bu süreyi ihya için ödeyeceği prim tutarı 2020 yılı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 29 bin 621 lira.
Yapılandırmaya başvurulması durumunda aynı sürenin ihyası için 8 bin 977 lira ödenecek.
Bu da yüzde 69.6 indirim anlamına geliyor.