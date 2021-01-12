Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar 30 Nisan'a kadar sadece anaparayı ödeyerek borçtan kurtulacak.
Gelir testi yaptırmayanlar ise teste girip kişi başı geliri bin 192 liradan az çıkarsa borcu sildirebilecek.
İşte GSS borcu öğrenme ve tüm detaylar...
Torba yasa ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcundan kolayca kurtulma imkanı sağlandı.
31 Ağustos 2020 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 30 Nisan'a kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı ödeyecek.
Bu kişilerden gecikme cezası-faizi ya da enflasyon farkı alınmayacak.
Sigortalı bir işte çalışmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkatılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişler ise 31 Mart tarihine kadar gelir testi yaptırabilecek.
Bağlı bulunulan ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptıranların hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden (bu yıl için bin 192 lira 50 kuruştan az) az çıkarsa prim borçları silinecek.
Gelir testinde prim borcu çıkarılırsa Nisan sonuna kadar anapara tutarının tamamını ödemek gerekecek.
107 TL'YE AİLE BOYU SAĞLIK
Herhangi bir işte çalışmayan, anne-baba veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerin ödediği GSS primleri yeni yılla birlikte arttı.
Geçen yıl için 88,29 lira olan aylık GSS primi 107,32 lira oldu.
Aylık 107 lira prim ödeyenler ailece sağlık hizmetlerinden yararlanacak.
Ayrıca GSS priminden muaflık sınırı da asgari ücret zammıyla yükseldi.
Gelir testinde hane içinde kişi başı geliri bin 192 lira 50 kuruşun altında çıkanların GSS primini devlet ödeyecek.
Bu sınır 2020'de 981 liraydı.