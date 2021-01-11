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    • 11.01.2021 22:19
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    ürünleri duyuruldu! Fırsatı kaçırmayın! 'de DEV indirimler...

    ürün listesi ve fiyatları duyuruldu. 'de bu hafta TOSHIBA 49" UHD Android LED TV, AMAZFIT Verge GPS'li Konuşma Özellikli Akıllı Saat, Reeder P13 Cep Telefonu, SEG STF 65 Turbo Fırın, SEG SBM 6001 A++ Bulaşık Makinesi, Tefal Easygliss Buharlı Ütü, Elle Saç Kurutma Makinesi, Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Aprilla Kablosuz Erkek Bakım Cihazı ve FLV Türk Kahvesi Makinesi dikkat çekiyor. İşte A101'de dev indirim listesi...

    takvim.com.tr
    A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu!

    A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleriyle perşembe gününden itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. Teknoloji ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Reeder P13 Cep Telefonu ve Elle Saç Kurutma Makinesi merakla beklenen ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta başka hangi ürünler var? İşte ürünlerin fiyat listesi

    A101 14 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

    Reeder P13 Cep Telefonu

    SEG STF 65 Turbo Fırın

    Elle Saç Kurutma Makinesi

    Trend Saklama Kabı 3'lü ve 4'lü

    Piranha Klavye ve Mouse Seti

    Rubenis Bay/Bayan Şemsiye

    Ev/Banyo Aksesuarları

    Prima Çocuk Bezi Çeşitleri

    Agiss Sirli Yüz Ağda Bandı 24'lü

    Torku Çubuk Kraker
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    Haberler Ekonomi A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleri duyuruldu! Fırsatı kaçırmayın! A101'de DEV indirimler...