A101 14 Ocak 2021 aktüel kataloğu ürünleriyle perşembe gününden itibaren satışa sunulacak ürünlerin listesi merak edilmeye başlandı. Teknoloji ve bakım ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Felix Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Reeder P13 Cep Telefonu ve Elle Saç Kurutma Makinesi merakla beklenen ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de bu hafta başka hangi ürünler var? İşte ürünlerin fiyat listesi

A101 14 OCAK 2021 AKTÜEL KATALOĞU

Reeder P13 Cep Telefonu