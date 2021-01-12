2021 en düşük emekli maaşı ne kadar? SSK SGK Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım? sorularının cevabı merak ediliyor. 2021 emekli maaş tablosu bu yıl ne kadar para alacağını merak eden emeklilerin sorguladığı konuların başında geliyor. E-Devlet üzerinden de ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna cevap bulabiliyorsunuz.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMLARI BELLİ OLDU

TÜİK, 2020 Temmuz-Aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 8.36 zamlı alacaklar. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.