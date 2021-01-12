Sigara fiyatları düştü mü 2021? Sigara fiyatları 2021 güncel liste! Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Sigara fiyatları güncel zamlı listesi hakkında yapılan araştırmalar yeni yılın ilk günlerinden itibaren artışa geçti. Sigara içen vatandaşlar sürekli olarak zam haberleri ile karşılaşırken gündeme, sigara fiyatlarında indirim olacak şeklinde haberler gelmeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigara vergi oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Kararın ardından gözler sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, 12 Ocak 2021 Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu?