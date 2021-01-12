Sigara fiyatları düştü mü 2021? Sigara fiyatları 2021 güncel liste! Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları...

Sigara fiyatları güncel zamlı listesi hakkında yapılan araştırmalar yeni yılın ilk günlerinden itibaren artışa geçti. Sigara içen vatandaşlar sürekli olarak zam haberleri ile karşılaşırken gündeme, sigara fiyatlarında indirim olacak şeklinde haberler gelmeye başladı. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda sigara vergi oranlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapılmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Kararın ardından gözler sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Peki, 12 Ocak 2021 Winston, Pall Mall, Kent, Muratti, Medley sigara fiyatları ne kadar oldu?
SİGARA FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sigara fiyatlarından alınan 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranı yüzde 63'e düşürülürken ek olarak maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak kaldı.
Ancak 2021 yılının ilk 6 ayı yani Ocak-Haziran dönemi için sigaradan alınan vergilere artış şimdilik yansıtılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Ocak ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL