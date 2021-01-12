Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072369
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064585
|0,97
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013856
|0,93
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072868
|0,93
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052485
|0,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018314
|0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021833
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,053110
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,055834
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,045892
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,057212
|0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097340
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014133
|1,39
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032744
|1,25
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047238
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074849
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024524
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028094
|1,32
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,027804
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026835
|0,14
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,029689
|0,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066045
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,031493
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067902
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,072981
|0,04
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,071315
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071479
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078178
|-0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020872
|-0,07
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,083040
|-0,06
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,073727
|-0,05
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,053546
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,079757
|-1,68
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,037025
|-0,56
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,057841
|-0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108561
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109005
|-0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,076861
|-0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,029761
|-0,63
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,077667
|-0,49
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,026500
|-0,48
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032786
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039098
|-0,36
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027146
|-0,33
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028893
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018365
|-0,18
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020709
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,045370
|-1,13
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,046348
|-1,13
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046417
|-1,11
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028762
|-1,11
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,043424
|-1,10