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    • Ekonomi
    • 12.01.2021 15:58
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    • 12.01.2021 15:58
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    'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile ". ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,32 ile ". ve Hay. Agr. . (Döviz) EYF" ve yüzde 1,25 ile ". Hay. Üçüncü Değişken EYF" oldu. Peki, 'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte detaylar...

    12 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar belli oldu!

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,42 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072369 1,02
    Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064585 0,97
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013856 0,93
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,072868 0,93
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,052485 0,92
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018314 0,17
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021833 0,06
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,053110 0,82
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055834 0,40
    AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,045892 0,38
    AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,057212 0,08
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097340 0,06
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014133 1,39
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032744 1,25
    VEM Birinci Değişken EYF 0,047238 0,69
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,074849 0,49
    Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,024524 0,34
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028094 1,32
    Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,027804 0,15
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026835 0,14
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,029689 0,14
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066045 0,11
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031493 0,04
    VEM Para Piyasası EYF 0,067902 0,04
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,072981 0,04
    Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,071315 0,04
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071479 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078178 -0,08
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020872 -0,07
    Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,083040 -0,06
    NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,073727 -0,05
    Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053546 -0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,079757 -1,68
    Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037025 -0,56
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,057841 -0,55
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,108561 -0,50
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,109005 -0,50
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,076861 -0,64
    AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,029761 -0,63
    VEM Dinamik Değişken EYF 0,077667 -0,49
    HEM Dinamik Değişken EYF 0,026500 -0,48
    Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032786 -0,48
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039098 -0,36
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027146 -0,33
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028893 -0,19
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018365 -0,18
    MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020709 -0,12
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045370 -1,13
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046348 -1,13
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046417 -1,11
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028762 -1,11
    Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,043424 -1,10

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    Haberler Ekonomi 12 Ocak 2021 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?