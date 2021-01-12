12 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?





HİSSE SENEDİ NASIL ALINIR?



Türk Ticaret Kanunu'na göre hisse senetleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki hamiline yazılı hisse senetleri olmaktadır. Bu hisse senetleri borsada işlem gören senetler olmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinden hamil kim ise hak sahibi de o olmaktır. Hamil olabilmek için de ya Takasbank dökümüne kayıtlı olmak ya da ibraz eden olmak gerekmektedir. Bu senetlerin işlem görebilmesi için borsa İstanbul'a kote ettirilmesi gerekir.



Ticaret kanunumuzca belirlenen bir diğer hisse senedi çeşidi ise nama yazılı hisse senetleri olmaktadır. Bu senetler sahiplerinin isimleri ile kaydedilmiştir. Nama yazılı hisse senetlerinin borsada alınıp satılması söz konusu olamaz. Eğer bu senetlerinin borsada işlem görmesi istenirse o zaman hamiline hisse senedi olarak çevrilmeleri ve borsa İstanbul'a kayıt ettirilmeli gerekmektedir.





Bu şartlar altında eğer borsadan bir hisse senedi satın alınmak isteniyorsa bunun için temel yol şu şekilde olmaktadır:

Öncelikle temel borsa bilgisine ve deneyimine sahip olunması gerekmektedir. Bu bilgiler içerisinde temel borsa bilgisi, analizler, piyasa takibi, yatırım stratejileri ve psikolojik açıdan borsaya hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Daha sonrasında İstanbul Borsa'da olan bir aracı kurumun seçilmesi gerekmektedir. Çünkü kişiler bizzat borsadan hisse senedi alım satımı yapamazlar. Bunun için SPK tarafından yetki belgesine sahip olan aracıların işlem yapması gerekmektedir

Aracılar belirlendikten sonra vadesiz bir yatırım hesabına sahip olunması gerekmektedir. Aracı kurum bu hesap üzerinden gerekli işlemleri yapacaktır.

Aracı kurum ile yatırımcı arasından çerçeve sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşme içerisindeki bilgilerin Takasbanka bildirilmesi gerekmektedir.

Aracı kurum ve yatırımcı arasındaki komisyon oranının belirlenmesi esastır.

Satın alınmak istenen hisse senedinin analizlerinin yapılması ve en doğru kararı verilmesi gerekmektedir.

Hisse senedi alım emrinin verilmesi ile birlikte alım satım işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Günümüzde bu işlemler genellikle internet üzerinden yapılmaktadır.