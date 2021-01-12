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    • 12.01.2021 14:15
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    12 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 belli oldu. Buna göre Ege Gübre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 7,05 oranında yükselerek 214,00'dan işlem gördü. 12 Ocak 2021 Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    AA
    12 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ege Gübre 214,00 199,90 7,05
    Alarko Holding 9,57 8,96 6,81
    Ford Otosan 158,20 148,50 6,53
    Borusan Mannesmann 32,00 30,66 4,37
    Şişe Cam 7,59 7,30 3,97
    Sasa Polyester 24,40 23,64 3,21
    Alarko GMYO 25,22 24,48 3,02
    Pegasus 73,10 71,10 2,81
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,86 1,81 2,76
    Tofaş Oto Fabrikası 38,86 37,88 2,59
    Torunlar GMYO 4,06 3,96 2,53
    Bursa Çimento 12,09 11,80 2,46
    Karsan Otomotiv 3,79 3,70 2,43
    Bera Holding 20,08 19,65 2,19
    MLP Sağlık 22,36 21,92 2,01
    Gözde Girişim 7,11 6,98 1,86
    Doğuş Otomotiv 29,30 28,78 1,81
    TAV Havalimanları 21,66 21,28 1,79
    Türk Hava Yolları 12,90 12,70 1,57
    Albaraka Türk 1,96 1,93 1,55

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 5.066 0,92
    BIST SINAİ 2.482 0,67
    BIST GIDA, İÇECEK 2.156 -0,71
    BIST TEKSTIL, DERİ 899 0,05
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.117 -0,61
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.924 0,65
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.976 -0,05
    BIST METAL ANA 4.298 0,08
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.644 2,57
    BIST MADENCİLİK 1.724 0,36
    BIST HİZMETLER 1.237 0,30
    BIST ELEKTRİK 92 0,81
    BIST ULAŞTIRMA 1.740 2,11
    BIST TURİZM 334 0,78
    BIST TİCARET 3.743 -0,10
    BIST İLETİŞİM 426 -0,22
    BIST SPOR 1.078 0,70
    BIST İNŞAAT 1.614 -0,07
    BIST MALİ 1.634 0,43
    BIST BANKA 1.614 0,08
    BIST SİGORTA 6.484 -0,15
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 991 0,43
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.358 1,12
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 694 -0,26
    BIST TEKNOLOJİ 2.027 0,07
    BIST BİLİŞİM 813 0,02
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.228 -0,56

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Konya Çimento 1.228,00 1.324,40 -7,28
    Coca Cola İçecek 72,25 74,45 -2,96
    Verusa Holding 47,36 48,60 -2,55
    Ege Endüstri 1.755,10 1.788,50 -1,87
    Anadolu Grubu Holding 27,90 28,38 -1,69
    Emlak Konut GMYO 2,47 2,51 -1,59
    Otokar 390,80 397,00 -1,56
    Anadolu Efes 26,64 27,02 -1,41
    Gübre Fabrikaları 67,75 68,60 -1,24
    Bagfaş 24,28 24,58 -1,22
    Şok Marketler 14,03 14,20 -1,20
    GSD Holding 2,53 2,56 -1,17
    Aksigorta 9,79 9,88 -0,91
    Netaş Telekomünikasyon 28,50 28,76 -0,90
    Bizim Mağazaları 15,78 15,92 -0,88
    Aygaz 14,75 14,87 -0,81
    İş GMYO 2,50 2,52 -0,79
    Yataş 15,28 15,40 -0,78
    İş Bankası (C) 7,15 7,20 -0,69
    Akbank 7,29 7,34 -0,68

    HİSSE SENEDİ NEDİR?

    Hisse senetleri kıymetli evrak sınıfında bulunmaktadır. Şirketlerin sahip olduğu ortakların paylarını belgelemek için kullanılırlar. Yatırımcılar ise şirketlerin hisse senetlerinin halka arz edilmesi durumunda borsa üzerinden alım satım yaparak şirkete ortak olurlar. Ancak bu ortaklık yatırımcılara belli başlı haklar verir. Diğer bir deyişle hisse senedi sahibi olan yatırımcılar şirketlerin karar aşamasında etkili olmamaktadırlar.



    HİSSE SENEDİ NASIL ALINIR?

    Türk Ticaret Kanunu'na göre hisse senetleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki hamiline yazılı hisse senetleri olmaktadır. Bu hisse senetleri borsada işlem gören senetler olmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinden hamil kim ise hak sahibi de o olmaktır. Hamil olabilmek için de ya Takasbank dökümüne kayıtlı olmak ya da ibraz eden olmak gerekmektedir. Bu senetlerin işlem görebilmesi için borsa İstanbul'a kote ettirilmesi gerekir.

    Ticaret kanunumuzca belirlenen bir diğer hisse senedi çeşidi ise nama yazılı hisse senetleri olmaktadır. Bu senetler sahiplerinin isimleri ile kaydedilmiştir. Nama yazılı hisse senetlerinin borsada alınıp satılması söz konusu olamaz. Eğer bu senetlerinin borsada işlem görmesi istenirse o zaman hamiline hisse senedi olarak çevrilmeleri ve borsa İstanbul'a kayıt ettirilmeli gerekmektedir.



    Bu şartlar altında eğer borsadan bir hisse senedi satın alınmak isteniyorsa bunun için temel yol şu şekilde olmaktadır:

    Öncelikle temel borsa bilgisine ve deneyimine sahip olunması gerekmektedir. Bu bilgiler içerisinde temel borsa bilgisi, analizler, piyasa takibi, yatırım stratejileri ve psikolojik açıdan borsaya hazırlıklı olunması gerekmektedir.

    Daha sonrasında İstanbul Borsa'da olan bir aracı kurumun seçilmesi gerekmektedir. Çünkü kişiler bizzat borsadan hisse senedi alım satımı yapamazlar. Bunun için SPK tarafından yetki belgesine sahip olan aracıların işlem yapması gerekmektedir

    Aracılar belirlendikten sonra vadesiz bir yatırım hesabına sahip olunması gerekmektedir. Aracı kurum bu hesap üzerinden gerekli işlemleri yapacaktır.

    Aracı kurum ile yatırımcı arasından çerçeve sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşme içerisindeki bilgilerin Takasbanka bildirilmesi gerekmektedir.

    Aracı kurum ve yatırımcı arasındaki komisyon oranının belirlenmesi esastır.

    Satın alınmak istenen hisse senedinin analizlerinin yapılması ve en doğru kararı verilmesi gerekmektedir.

    Hisse senedi alım emrinin verilmesi ile birlikte alım satım işlemi gerçekleşmiş olmaktadır. Günümüzde bu işlemler genellikle internet üzerinden yapılmaktadır.

    HİSSE SENEDİ İLE NASIL PARA KAZANILIR?

    Borsa'da bilinçli bir şekilde hisse senedi alan kişiler borsada işlem yapmanın mantığını bilen kişiler olmaktadır. Bunun için en düşük fiyattan alım yapıp fiyatlar yükseldiğinde ve direnç noktasına ulaştığında hisse senetlerinin satışlarını gerçekleştirmektedir. Alım satım arasında ki bu fark ise yatırımcıların kazançlarını oluşturmaktadır.
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    Haberler Ekonomi 12 Ocak Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?