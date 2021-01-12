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    • 12.01.2021 16:07
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    14 Ocak ürünler kataloğu! bu hafta neler var? Turbo fırın, bulaşık makinesi...

    ürünler kataloğu 14 Ocak gününde satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. her hafta olduğu gibi bu hafta da hesaplı ürünleri satışa çıkarıyor. Ürün listesinde turbo fırın, bulaşık makines, saç kurutma makinesi, klavye mouse seti gibi ürünler bulunuyor. Marketlerde satılan fırsat ürünleri sayesinde vatandaşlar uygun fiyatlı ürün satın alabiliyor. İşte 14 Ocak kataloğu!

    takvim.com.tr
    14 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog bu hafta neler var? Turbo fırın, bulaşık makinesi...

    14 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğunde birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. A101 aktüel katalog ile ürün ve fiyat listesini tanıtıyor. Her Perşembe günü A101 marketlerinde satışa çıkacak ürünler katalogla belli oluyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden 14 Ocak A101 aktüel ürünler listesien ulaşabilirsiniz.

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 14 OCAK PERŞEMBE!

    A101 14 Ocak 2021 kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Toshiba 49″ Android 4K Smart Led Tv yer alıyor.

    Toshiba 49″ Android 4K Smart Led TV'nin fiyatı ise 3.999 TL

    Daha küçük ekranlı bir TV isteyenlere fiyatı ile kaçırılmaması gereken fırsatlar arasına Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv bulunuyor.

    A101 Toshiba 43″ Full HD Smart Led Tv'nin fiyatı ise 2.899 TL

    Reeder P13 Cep Telefonu

    SEG STF 65 Turbo Fırın

    Elle Saç Kurutma Makinesi

    Trend Saklama Kabı 3'lü ve 4'lü

    Piranha Klavye ve Mouse Seti

    Rubenis Bay/Bayan Şemsiye

    Ev/Banyo Aksesuarları

    Prima Çocuk Bezi Çeşitleri

    Agiss Sirli Yüz Ağda Bandı 24'lü

    Torku Çubuk Kraker
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    Haberler Ekonomi 14 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 aktüel katalog bu hafta neler var? Turbo fırın, bulaşık makinesi...