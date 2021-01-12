Bursa 7. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model Audi markalı lüks araç, 693 bin lira muhammen bedeliyle dikkat çekti. Sedan, gri renkli, otomatik vites ve benzinli olduğu bildirilen aracın 16 Şubat'ta satışa çıkarılacağı açıklandı.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda aracın aküsünün boş olduğu belirtildi. Aracın ruhsatının eksik olduğu ancak görülebilir tespitler neticesinde trafiğe çıkmasında bir engel bulunmadığı aktarıldı.

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