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    • 12.01.2021 10:20
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    İcradan ucuza satılık marka otomobil! İşte ilan şartları...

    'nda yayınlanan icradan satılık ucuza otomobilleri her gün on binlerce kişi takip ediyor. Özellikle lüks araçlar uygun fiyatlara alıcı buluyor. Son yayınlanan ilanlar arasındaki 2017 model AUDI marka araç otomobil tutkunlarının ilgisini üzerinde topladı.

    Lüks otomobil fiyatıyla şaşırttı! Büyük ilgi gördü

    Bursa 7. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan 2017 model markalı lüks araç, 693 bin lira muhammen bedeliyle dikkat çekti. Sedan, gri renkli, otomatik vites ve benzinli olduğu bildirilen aracın 16 Şubat'ta satışa çıkarılacağı açıklandı.

    'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda aracın aküsünün boş olduğu belirtildi. Aracın ruhsatının eksik olduğu ancak görülebilir tespitler neticesinde trafiğe çıkmasında bir engel bulunmadığı aktarıldı.

    İcradan satılık Audi marka lüks otomobilin detayları için tıklayın...

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    Haberler Ekonomi İcradan ucuza satılık Audi marka otomobil! İşte ilan şartları...