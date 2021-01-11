Tonu 1,5 milyon dolar! Dünyanın 1000 yıllık ihtiyacını karşılayacak maden Türkiye'de...

Dünyada 4.5 milyar ton bor rezervi var. Bu rezervin 3.3 milyar tonu Türkiye'de. Yani yaklaşık yüzde 73'ü. Geri kalan 1.2 milyar tonu rakip ülkelerde. ABD'nin rezervi yüzde 6, Rusya yüzde 8, Çin, Şili, Peru, Arjantin yüzde 3. Türkiye'de Eskişehir, Kütahya ve Balıkesir'de çıkıyor. Peki, yıllık bor tüketimi dünyada ne kadar? 4 milyon ton civarında. Bu hesaba göre dünyada hiç bor olmasa, bir tek bizde olsa, dünyanın bor ihtiyacını 1000 yıl biz veririz.