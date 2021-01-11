Milyonlarca kişinin hesabına yatıyor! Netleşti 5.250 lira para geri ödemesiz veriliyor! Başvuru için son gün!

Netleşti 5.250 lira geri ödemesiz veriliyor! Başvuru için son gün! 1 milyon 239 bin esnafa verilecek hibe ve kira yardımı için başvurular, bugün sona eriyor. Aynı anda hem hibe hem de kira desteğinden yararlanabilme imkanı sunan bu fırsatı kaçırmayın! Başvurular, sadece e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor. Aylık 1.000 liradan 3 ayda toplam 3 bin lira hibe desteği alan bir esnaf, işyeri kiraysa, büyükşehirlerde aylık 750 lira olmak üzere 3 aylık toplamda 2 bin 250 lira alabilecek. Yani 3 ayda iki desteğin toplamı 5 bin 250 lirayı bulacak.