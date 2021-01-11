Evde bakım maaşı yatan iller 11 Ocak! Evde bakım parası ne zaman yatar? Kaç ilde yattı?

11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesine de arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Evde bakım parası arama motorlarında sık sık sorgulanan konulardan birisi oluyor. Her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılan evde bakım maaşlarından binlerce vatandaşlar faydalanıyor. Asgari ücrete gelen zam sonrası 2021 evde bakım maaşı zamlanmıştı. Peki Ocak ayı evde bakım maaşı yatmaya başladı mı? 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.
2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 OCAK
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.
Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.