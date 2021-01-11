Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.01.2021 10:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2021 10:40
    ABONE OL

    Altındağ'da 200 bin liraya daire! 26 Şubat'ta satışa çıkıyor

    'nun internet sitesinden yayınlanan ilanlar yine yoğun ilgiyle karşılaştı. Özellikle , İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde satılan ev, araba ve arsalara talep arttı. Bu ilanlar arasında yer alan Ankara Altındağ'daki 3+1 daire için 200 bin lira bedel belirlenirken, satış tarihi 26 Şubat 2021 olarak açıklandı.

    Ankara'da ucuza daire! 26 Şubat'ta satışa çıkıyor

    'nın Altındağ ilçesinde Feridunçelik mahallesinde bulunan 3+1 daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. 200 bin lira muhammen bedel belirlenen dairenin büyüklüğü 90,51 metrekare olarak açıklandı.

    'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, dairenin salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre ve 2 balkon bölümlerinden oluştuğu bildirildi. Dairenin 26 Şubat 2021 saat 11.25'te yapılacak açık artırma ile satışa çıkarılacağı duyuruldu.

    İlana ilişkin tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Ankara Altındağ'da 200 bin liraya daire! 26 Şubat'ta satışa çıkıyor