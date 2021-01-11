Ankara'nın Altındağ ilçesinde Feridunçelik mahallesinde bulunan 3+1 daire Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. 200 bin lira muhammen bedel belirlenen dairenin büyüklüğü 90,51 metrekare olarak açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, dairenin salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, antre ve 2 balkon bölümlerinden oluştuğu bildirildi. Dairenin 26 Şubat 2021 saat 11.25'te yapılacak açık artırma ile satışa çıkarılacağı duyuruldu.

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