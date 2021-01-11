BİM STEELSERIES KULAKLIK NE ZAMAN GELECEK?

Piyasada en uygun 650 liraya satılan; ortalama fiyatı 750 lira olan Steelseries Artics 1 kablolu kulaklık BİM'e yaklaşık yüzde 50 indirimli bir şekilde 350 liraya gelecek. 13 Ocak günü satışa sunulacak olan kulaklık teknoloji severleri heyecanlandırdı.

Çoğu yerde 6 Ocak tarihinde geleceğine dair haberler olsa da oyuncu kulaklığı 13 Ocak tarihinde Bim'de olacak. Bunun yanı sıra pek çok oyuncu ürünü de BİM'de olacak.