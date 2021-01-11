Dev projenin bitimine son 4 metre! Dünyanın en büyük 3'üncüsü olacak

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nın gövdesinin tamamlanmasına 4 metre kalırken, Ünite-3'e ait 300 ton ağırlığındaki rotor da devasa tavan vinciyle başarılı şekilde yerine indirildi. Baraj tamamlandığında, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.