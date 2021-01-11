Faiz oranı en düşük ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 12 Ocak düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar!

Uygun faizli ihtiyaç kredisi alma şartları nelerdir? Düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? 12 Ocak 2021 Pazartesi bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor.
12 OCAK 2021 BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.
12 OCAK 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
12 OCAK 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
12 OCAK 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.50
Konut kredisi: 1.49
Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi Alma Şartları Nelerdir?
İhtiyaç kredisi başvuru koşulları ve başvuru aşamasında bankaların talep ettiği evraklar şunlardır:
Kredi başvurusu yapan kişiler, en az 18 yaşında olmak zorundadır.
Kredi talebinde bulunmak için SGK'lı bir işte düzenli olarak çalışılması ya da düzenli bir gelirin bulunması gerekir.
Sadece kredi başvurusu yapan kişiye ait gelirlerin yer aldığı, resmi gelir belgesi hazırlanmalıdır. Kira geliri gibi farklı kaynaklar, ek gelir belgesinde toplanmalıdır.
Kişilerin adına açılmış bir icra takibinin bulunmaması ve kişilerin kredi notunun yüksek olması şarttır.
Kredi için belirlenen tutarın aylık taksitleri, kişilerin aylık gelirinin %50'sinden fazla olmamalıdır.
Bankaların talebine göre, ihtiyaç kredisi için kefil ve teminat göstermek gerekir.