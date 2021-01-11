Faiz oranı en düşük ihtiyaç kredisini hangi banka veriyor? 12 Ocak düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar!

Uygun Faizli İhtiyaç Kredisi Alma Şartları Nelerdir?

İhtiyaç kredisi başvuru koşulları ve başvuru aşamasında bankaların talep ettiği evraklar şunlardır:

Kredi başvurusu yapan kişiler, en az 18 yaşında olmak zorundadır.

Kredi talebinde bulunmak için SGK'lı bir işte düzenli olarak çalışılması ya da düzenli bir gelirin bulunması gerekir.

Sadece kredi başvurusu yapan kişiye ait gelirlerin yer aldığı, resmi gelir belgesi hazırlanmalıdır. Kira geliri gibi farklı kaynaklar, ek gelir belgesinde toplanmalıdır.

Kişilerin adına açılmış bir icra takibinin bulunmaması ve kişilerin kredi notunun yüksek olması şarttır.

Kredi için belirlenen tutarın aylık taksitleri, kişilerin aylık gelirinin %50'sinden fazla olmamalıdır.

Bankaların talebine göre, ihtiyaç kredisi için kefil ve teminat göstermek gerekir.