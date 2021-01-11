Birçok kavşakda iyileştirme yapıldı. En çok kazanın meydana geldiği Kızıliniş'in tepesindeki kavşakta da ciddi bir değişiklik yapılarak kazaların daha az olması için, vatandaşlarımızın daha iyi daha güvenli ve konforlu seyahat etmeleri için yapılmış güzel bir yatırım.