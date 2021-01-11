Kira Desteği ve Gelir Kaybı Desteği başvuru sonuçları! Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet sayfası üzerinden müracaatları alınan 1.000 TL Gelir Kaybı Desteği ve 750 TL Kira Desteği müracaatları sona erdi. Müracaat neticeleri destek başvuruları bitirildikten sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak. Müracaat süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte müracaat esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak. Peki Gelir Kaybı Desteği ve Kira Desteği başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi esnaf bu destekten yararlanabilecek?
ESNAFA KİRA DESTEĞİ BAŞVURULARI SONA ERDİ
Ticaret Bakanlığı'nın e-Devlet sayfası üzerinden başvuruları alınan 1.000 TL Gelir Kaybı Desteği ve 750 TL Kira Desteği başvuruları 8 Ocak Cuma günü son bulacak. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak.
T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilebilecek başvuruları: T.C. Kimlik Numarasının son hanesi
'0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,
'2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,
'4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,
'6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,
'8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek.
4 - 8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.
KİRA YARDIMI VE GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber7.com üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
HİBE DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU!
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.
KİRA DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
(1) Bu destek programından, 14/12/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilir.
(2) Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulur, ayrıca yazılı duyuru yapılmaz.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamaz.
(4) Ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler, hibe desteğinden vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden bir kez faydalanabilir.
(5) Destek başvurusunda bulunanların faaliyetlerini sürdürdükleri ve kira ödemesi yaptığı birden fazla iş yeri bulunması halinde, başvuruda bulunanlar bir iş yeri için kira desteğinden faydalanabilir.
(6) Hibe desteğinden faydalanılan dönemlerde vergi mükellefiyeti faal olarak devam etmelidir. Destek başvurusunda bulunanın gayri faal olduğunun anlaşılması durumunda bu kişilere destek ödemesi yapılmaz.
(7) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmez.
KİRA YARDIMI VE GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.